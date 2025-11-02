مصدر مطلع ينفي زيارة عراقجي إلى سلطنة عُمان

ونفى مصدر مطلع في طهران مزاعم إحدى وسائل الإعلام العُمانية بشأن زيارة وزير الخارجية الايراني غير المخطط لها إلى عُمان الليلة.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل دقائق، نشرت بعض وسائل الإعلام المحلية والقنوات الإخبارية صورة نصية من حساب "وكالة الأنباء العُمانية" على موقع التواصل الاجتماعي X، زعمت فيها أن "وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيصل إلى عُمان في زيارة غير مخطط لها الليلة".

كما أن مراجعة خبر حساب وكالة الأنباء العُمانية على موقع X تُظهر عدم وجود أي أخبار في هذه الوكالة، وأن خبر زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى عُمان غير صحيحة.

