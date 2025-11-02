الحرس الثوري: استشهاد أحد المنتسبين الامنيين اثر هجوم مسلح جنوب شرقي البلاد

وأوضح المصدر التابع للقوات البرية للحرس الثوري، عبر بيانه، أن هذا المنتسب استُشهد برصاص مسلحين مجهولين على طريق بمبور – دلكان في قضاء "إيرانشهر" بمحافظة سيستان وبلوشستان.

وأضاف البيان : مساء أمس، تعرضت سيارة أحد عناصر قوات حفظ الأمن "محمد (جواد) سياهاني" لإطلاق نار من قبل عناصر داخلية تابعة لجماعات معادية ومتمردة، كانوا يستقلون سيارة مما أسفر عن استشهاده.

وتابع بأن التحقيق جار لمعرفة أسباب وتفاصيل الحادث من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية المختصّة.

