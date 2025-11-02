لاريجاني: هذا هو سبب الهجمة الغربية على إيران

وشدّد لاريجاني على أنّ “إيران ستواجه هذه الضغوط بمقاومة وطنية تحفظ سيادتها وكرامتها”، موضحاً أنّ "الأعداء يطالبوننا اليوم بعدم امتلاك الصناعة النووية، لكنّهم سيطالبوننا غداً بخفض مدى صواريخنا وتنفيذ أوامرهم في المنطقة".

كذلك، أكّد أنّ مطالبهم (الأعداء) لا تنتهي، وما نحتاجه بالفعل هو مقاومة وطنية تضع حداً لأطماعهم.

ولفت إلى أنّ إيران لا ترفض التفاوض ولم تغادر طاولة الحوار يوماً، موضحاً أنّ المفاوضات التي نقبلها هي تلك الواقعية”، لكن المطلوب اليوم “هو التفاوض بنتائج محدّدة مسبقاً.

وأضاف لاريجاني أنّ العدو يطالبنا بالتعقّل، لكنّ تعقّلنا الحقيقي هو في المقاومة الوطنية، لا في تقديم تنازلات لا حدود لها ولا شروط، مشيراً إلى أنّ الاستقلال السياسي والاقتصادي لإيران خطٌ أحمر لا يُمكن المساس به.

