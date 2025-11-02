بالتعاون مع روسیا.. إیران تخطط لإنشاء 8 محطات نوویة مدنیة جدیدة

وأضاف إسلامي أن هذه المحطات تهدف إلى توليد الكهرباء وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة، مؤكداً أن الطاقة النووية تمثل جزءاً أساسياً من البنية التحتية الطاقية للبلاد.

وأشار إلى استمرار إيران في تطوير بنيتها التحتية النووية لأغراض مدنية بحتة، نافياً أي نية لتصنيع أسلحة نووية، ومؤكداً أن المشاريع النووية الإيرانية تركز على الاستفادة الاقتصادية والتقنية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح إسلامي بدء مشروع إنشاء محطة نووية في سواحل محافظة غلستان (شمال إيران) بعد تحديد الأرض المناسبة، وتسريع الإجراءات التجارية للمشاريع التكنولوجية منذ عام 2021 لتعظيم الفوائد الاقتصادية والتقنية للطاقة النووية.

وأضاف أن منظمة الطاقة الذرية واجهت تحديات كبيرة منذ تأسيسها، لكنها أصبحت اليوم منظمة رائدة قائمة على المعرفة والبحث العلمي، مع التركيز على تحويل الأفكار البحثية إلى مشاريع عملية تخدم المجتمع وتلبي احتياجات المواطنين.

وأفاد إسلامي أن المشروع النووي يهدف إلى توليد 20 ألف ميغاواط من الكهرباء النووية، وهو هدف تابع له منذ عام 2007 وفق توجيهات المرشد الأعلى.

كما أكد أن إيران بدأت بالفعل مشاريع بناء محطات نووية في نقاط مختلفة من البلاد، بينها محطة بوشهر ووحدات جديدة في سواحل محافظة غلستان، مشيراً إلى أن هذه المحطات ستوفر طاقة نظيفة ومستدامة لخدمة المجتمع.

