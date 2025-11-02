بزشكيان: تدمير المنشآت النووية لن يكون عائقاً أمام تقدمنا وسنعيد بناءها وبقوة أكبر

وزار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، مسعود بزشكيان مساء أمس السبت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. والتقى من خلاله بمجموعة من كبار مسؤولي الصناعة النووية.

وأكد الرئيس بزشكيان في هذا اللقاء، أنه، وللأسف، رسّخت الدعاية المتحيزة مفهوم "النووي" كمرادف لإنتاج الأسلحة الذرية، وقال: "إن إنتاج القنابل النووية ليس سوى جزء بسيط من عواقب هذا المجال غير المتجانسة وغير الإنسانية، أما بقية هذه الصناعة فتهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للبشرية. نيتنا وإرادتنا في توسيع هذه الصناعة هي تلبية احتياجات الشعب وتحسين رفاهية بلدنا، وليس إنتاج أسلحة".

كما أكد رئيس الجمهورية: "نعتبر استخدام القنابل النووية محرمًا، بناءً على فتوى قائد الثورة الاسلامية"، مبينا: "العلم في عقول علمائنا، ولن يكون يحدث أي مانع مع تدمير المباني والمصانع، وسنعيد بناء منشآتنا النووية "بقوة أكبر"".

وفي هذا الاجتماع، قدّم محمد إسلامي، نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تقريرًا حول آخر مستجدات الصناعة النووية في البلاد وتقدمها.

كما قدّم محمد رضا كاردان، رئيس المركز الوطني لأنظمة السلامة النووية، تقريرًا وصف فيه الإجراءات المتخذة في مجال السلامة النووية.

وفي هذا الحدث، زار بزشكيان برفقة محسن حاجي ميرزايي، رئيس مكتب الرئيس الإيراني، مفاعل الشهيد فخري زاده البحثي (طهران) ومختبرات إنتاج الأدوية المشعة في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، واطلع على أحدث إنجازات هذه الصناعة في مجالات البحث والتشخيص والعلاج.

