متحدثة الحكومة الإيرانية: تلقينا رسائل لاستئناف المفاوضات مع أميركا

وأوضحت مهاجراني في تصريحات صحفية، أنه "كما ذكرت سابقًا في اجتماع مجلس الوزراء، وزارة الخارجية تسلّمت رسائل، وسأقدم في الوقت المناسب توضيحات حول طبيعتها ومحتواها وبقية القضايا ذات الصلة".

يأتي هذا التصريح وسط تزايد الحديث في الأوساط السياسية عن تحركات ​دبلوماسية​ غير معلنة بين طهران وعدة جهات إقليمية ودولية، بهدف إعادة إحياء مسار التفاوض بشأن الملفات العالقة.

ونقلت وكالة أنباء الإيرانية، أمس السبت، عن مصدر مطلع نفيه تلقي أي رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر سلطنة عُمان بشأن إمكانية استئناف المفاوضات النووية التي توقفت منذ حزيران الماضي.

