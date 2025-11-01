مسقط تدعو إلى استئناف المفاوضات بین الولایات المتحدة وإیران

وقال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، خلال حلقة نقاش ضمن فعاليات مؤتمر "حوار المنامة" السنوي الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين، إن بلاده ترغب في رؤية استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وأشار البوسعيدي إلى أن سلطنة عمان استضافت خمس جولات من المحادثات هذا العام، مضيفاً: "قبل ثلاثة أيام فقط من الجولة السادسة التي كان من الممكن أن تكون حاسمة، شنت إسرائيل هجوماً مفاجئاً باستخدام القنابل والصواريخ في عمل تخريبي غير قانوني وفتاك".

وكانت المفاوضات التي تمت بوساطة عمان تركز على البرنامج النووي الإيراني، لكنها توقفت بعد الهجوم الإسرائيلي في 13 حزيران/يونيو، الذي أشعل فتيل صراع استمر 12 يوماً، شملت خلاله الولايات المتحدة ضربات على مواقع إيرانية.

وأوضح البوسعيدي أن سلطنة عمان لعبت دور الوسيط التقليدي مع طهران، مؤكداً رغبتها في إنشاء آلية حوار أكثر شمولاً مع مختلف الأطراف المعنية في المنطقة، بما في ذلك إيران والعراق واليمن، لتعزيز التفاهم والحوار.

