تأكيداً على سيادتها التاريخية على الخليج الفارسي.. إيران تعلن يوم 30 نوفمبر يوماً وطنياً للجزر الثلاث

وبحسب القرار الصادر عن المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، فإن تخصيص هذا اليوم في التقويم الرسمي الإيراني يأتي تكريماً لذكرى استعادة السيادة الإيرانية على الجزر الثلاث من الاحتلال البريطاني عام 1971، وتأكيداً على الانتماء التاريخي والقانوني لهذه الجزر إلى الأراضي الإيرانية.

وأوضح البيان أن هذا اليوم الوطني يهدف إلى تخليد بطولات القوات البحرية الإيرانية التي ساهمت في استعادة الجزر، وتكريم شهداء العملية الذين دافعوا عن وحدة التراب الإيراني.

وأكدت طهران مراراً أن الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية وأنها كانت وستبقى تحت سيادة الجمهورية الإسلامية، معتبرة أن أي مطالبات من أطراف أخرى باطلة تاريخياً وقانونياً.

في المقابل، تواصل بعض الدول الخليجية، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، الادعاء بملكية الجزر، في حين تؤكد إيران أن هذه المواقف تتناقض مع الحقائق التاريخية والوثائق الرسمية الدولية، وأن الخليج الفارسي بجزره كافة سيبقى جزءاً من الهوية الوطنية الإيرانية.

