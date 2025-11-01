عراقجی یعرب عن أمله فی استمرار التعاون الوثیق بین ایران وکازاخستان

أجرى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيد عباس عراقجي اتصالاً هاتفياً اليوم السبت، ناقش فيه مع وزير خارجية كازاخستان الجديد، يرماك كوشبارييف،‌آخر مستجدات العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وهنأ وزير الخارجية الإيراني كوشبارييف على تعيينه، مشيداً بالتعاون البناء مع وزير خارجية كازاخستان السابق، معرباً عن أمله في استمرار هذا التعاون الوثيق في المرحلة الجديدة.

وفي إشارة إلى التاريخ الإيجابي والبناء للعلاقات بين البلدين، أكد الجانبان على الإرادة المشتركة لتوسيع العلاقات بشكل شامل في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية.

كما أكد الوزيران في هذه المحادثات الهاتفية على أهمية الحضور النشط والمشاركة الفعالة في المنظمات الإقليمية وعبر الإقليمية، بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي (ECO)، واتفقا على مواصلة المشاورات والتشاور في هذا الصدد.

endNewsMessage1