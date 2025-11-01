Iranian Labour News Agency
مصدر رسمي ينفي وصول أي رسالة أمريكية إلى إيران

نفى مصدر مطّلع لوكالة «تسنيم» الإيرانية، اليوم، إرسال الولايات المتحدة رسالة إلى إيران عبر سلطنة عُمان، مؤكداً أنّ «هذه الأنباء غير صحيحة».

وجاء ذلك بعد أن نشر معلومات غير دقيقة مواقع اخبارية، بأنّ «واشنطن بعثت برسالة إلى طهران عبر القناة العُمانية تتعلق بإمكانية استئناف المفاوضات النووية المتوقفة منذ حزيران الماضي».

في السياق ذاته، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، خلال مؤتمرٍ صحافي في سلطنة عُمان، أنّ «الولايات المتحدة لا تُبدي استعداداً للتفاوض على أساس مبدأ المساواة، وهو ما يدفع إيران إلى عدم رؤية أيّ مبرر لمواصلة المفاوضات في ظل الظروف الراهنة».

وأضاف روانجي أنّ «أيّ عملية تفاوض يجب أن تؤدي إلى نتائج متوازنة للطرفين»، مؤكداً أنّ «المفاوضات التي تكون نتائجها محسومة سلفاً لا معنى لها».

 

