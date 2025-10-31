باكستان: نرحب بأي قرار يدعم التنمية الاقتصادية في إيران

وصرح أندرابي، اليوم الجمعة خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي من إسلام آباد، أن "باكستان لا تتخذ موقفا بشأن إجراءات الولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بالعقوبات، وتعتبرها قرارات سيادية تخص واشنطن".

وكانت الهند، اعلنت أمس الخميس، أن واشنطن مددت إعفاءها من العقوبات المفروضة على ميناء "تشابهار" الإيراني لمدة 6 أشهر إضافية.

وردا على هذا التصريح، اذ عبر المتحدث باسم الخارجية الباكستانية عن ترحيب اسلام اباد بأي قرار من شأنه دعم التنمية الاقتصادية وتيسير التجارة مع ايران، حذّر نيودلهي بأنه "لا ينبغي لها استخدام إعفاءات العقوبات للقيام بإجراءات سلبية في المنطقة أو لدعم القوات الإرهابية"؛ على حدّ تعبيره.

