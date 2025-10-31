تخت روانجي: سلطنة عمان شريك استراتيجي وجار موثوق للجمهورية الإسلامية الإيرانية

وأوضح تخت روانجي، في منشور له على منصة "إكس" اليوم الجمعة، أنه عاد إلى طهران بعد زيارة قصيرة ولكن ناجحة إلى سلطنة عمان، مضيفًا أن يوم أمس كان حافلًا باللقاءات والنشاطات الدبلوماسية في مسقط.

وأشار إلى أنه عقد اجتماعات مثمرة مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونائبه خليفة الحارثي، حيث جرى بحث القضايا الثنائية والإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

كما لفت نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن طهران تولي أهمية كبيرة للتشاور المنتظم مع الأشقاء في سلطنة عمان، مبينًا أنه أجرى محادثات بنّاءة حول الوضع في اليمن مع ممثل حركة أنصار الله محمد عبدالسلام، والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ.

وأضاف تخت روانجي أن جدول أعماله في مسقط شمل أيضًا مؤتمرًا صحفيًا مع وسائل الإعلام العمانية ولقاءً وديًا مع أبناء الجالية الإيرانية المقيمة في السلطنة.

وختم بالقول إن العلاقات بين طهران ومسقط علاقات تاريخية ومتجذرة، مؤكدًا أن سلطنة عمان تبقى شريكًا استراتيجيًا وجارًا موثوقًا بالنسبة لإيران.

