عراقجي يدين الهجمات على الفاشر ويؤكد دعم إيران لوحدة وسلامة أراضي السودان
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مع نظيره السوداني محيي الدين سالم، دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لوحدة السودان وسلامة أراضيه، مشددًا على رفض طهران للهجمات التي استهدفت المدنيين في مدينة الفاشر.
وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية أن عراقجي أدان خلال الاتصال الاعتداءات الأخيرة التي أودت بحياة عدد من المدنيين، معتبرًا أن الحل السياسي والحوار الوطني الشامل هما السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان وضمان أمنه واستقراره.
من جهته، أعرب وزير الخارجية السوداني عن تقديره لمواقف إيران الداعمة للحكومة الشرعية والشعب السوداني، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع طهران في مختلف المجالات.
كما أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمسار تنمية العلاقات الثنائية، واتفقا على مواصلة المشاورات والتنسيق بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.