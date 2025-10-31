عراقجي يدين الهجمات على الفاشر ويؤكد دعم إيران لوحدة وسلامة أراضي السودان

وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية أن عراقجي أدان خلال الاتصال الاعتداءات الأخيرة التي أودت بحياة عدد من المدنيين، معتبرًا أن الحل السياسي والحوار الوطني الشامل هما السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان وضمان أمنه واستقراره.

من جهته، أعرب وزير الخارجية السوداني عن تقديره لمواقف إيران الداعمة للحكومة الشرعية والشعب السوداني، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع طهران في مختلف المجالات.

كما أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمسار تنمية العلاقات الثنائية، واتفقا على مواصلة المشاورات والتنسيق بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

