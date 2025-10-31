اتصال هاتفي بين عراقجي وعبدالعاطي لبحث التطورات الإقليمية والملف النووي الإيراني

وخلال الاتصال، تبادل الجانبان وجهات النظر حول المستجدات الراهنة في المنطقة، وأكدا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي ودول المنطقة بشكل فاعل من أجل إجبار الكيان الصهيوني على وقف عدوانه المتواصل على غزة ولبنان.

كما تم خلال الاتصال بحث مسار المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وأكد الطرفان على أهمية استمرار الحوار والتعاون بما يخدم أمن واستقرار المنطقة.

