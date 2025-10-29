موقف جدید للطاقة الذریة یخص تخصیب الیورانیوم فی إیران

وأعلن رافائيل غروسي في مقابلة مع وسائل الإعلام في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أنه رغم عدم تمكنهم من الوصول إلى جميع المنشآت النووية الإيرانية، لم ير المفتشون أي نشاط عبر الأقمار الصناعية يشير إلى تسريع إنتاج اليورانيوم المخصب في الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك الفترة التي شملت الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو الماضي.

وأضاف أن المواد النووية المخصبة بنسبة 60% لا تزال موجودة في إيران، وأن الوكالة تعمل على التأكد من سلامة هذه المواد واستخدامها في الأغراض السلمية.

وأشار غروسي إلى أن الوصول إلى درجة نقاء 90% من اليورانيوم لن يستغرق وقتاً طويلاً، وهو أحد أسباب التدقيق المستمر للوكالة على البرنامج النووي الإيراني.

وأكد في ختام حديثه أن عمليات التفتيش الدقيقة التي تجريها الوكالة تضمن شفافية البرنامج النووي الإيراني وتمكن من تقييم أي تغييرات محتملة في إنتاج اليورانيوم.

