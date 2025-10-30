بقائي: غروسي على علم تام بالطابع السلمي للبرنامج النووي الايراني

واضاف بقائي في حوار مع قناة "الجزيرة" ان تصريحات غروسي الكارثية هي التي مهدت لعدوان امريكا والكيان الصهيوني على ايران.

ودعا غروسي الى تجنب الادلاء بتصريحات لا اساس لها حول البرنامج النووي الايراني.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد زعم يوم امس ان ايران لا تقوم في الوقت الحاضر بالتخصيب بصورة فعالة، لكن تشاهد تحركات في حوالي موقع تخزين اليورانيوم.

وقال غروسي في حديث مع وكالة "اسوشيتدبرس" انه على الرغم من عدم وصول مفتشي الوكالة الى المنشآت النووية الايرانية، فان صور الاقمار الصناعية لم تظهر اي علائم على الاسراع في انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تفوق كميات ما قبل حرب الـ 12 يوما.