مشاورات إيرانية- أفغانية لضمان الحصة المائية في بحيرة هامون

وقال مساعد رئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية لشؤون البيئة البحرية والأراضي الرطبة، أحمدرضا لاهيجان زاده، إنه التقى بوزير البيئة في الحكومة الأفغانية مولوي مطيع الحق خالص، حيث ناقشا الأوضاع البيئية للبحيرة وسبل تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.

وأوضح لاهيجان زاده أن بحيرة هامون تمتد على مساحة تقارب 5700 كيلومتر مربع، منها 1700 كيلومتر مربع داخل الأراضي الأفغانية، وتعتمد في تغذيتها على نهري هيرمند وفراه‌رود، مشيرًا إلى أن التغير المناخي والتعديلات في مجرى نهر هيرمند أثرت سلبًا على تدفق المياه إليها.

من جهته، رحّب الوزير الأفغاني بالوفد الإيراني، مؤكدًا استعداد بلاده لتبادل الخبرات وتنظيم زيارات ميدانية مشتركة، كما أعرب عن دعم كابول لإطلاق مشاريع بحثية مشتركة لإحياء البحيرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين.

