بزشکیان: نسعى لحلول مستدامة لأزمة شح المیاه دون أضرار بیئیة

وجاءت تصريحات بزشكيان خلال اجتماع عقد مساء الأربعاء لبحث سبل مواجهة أزمة المياه في المحافظتين، بمشاركة محافظي أصفهان وجهارمحال وبختياري، وممثلين عن منظمة حماية البيئة ووزارتي الطاقة والداخلية، وعدد من الخبراء والمسؤولين المعنيين.

وقدّم المشاركون في الاجتماع تقارير مفصلة عن الوضع الراهن للموارد المائية وأنماط استهلاكها في قطاعات الزراعة والصناعة ومياه الشرب، إلى جانب استعراض الآثار البيئية الناجمة عن تراجع منسوب المياه في المنطقة. كما نوقشت مجموعة من المقترحات المتوسطة والطويلة الأجل لضمان إدارة مستدامة للموارد المائية.

وأكد الرئيس الإيراني على وجوب مراعاة المعايير البيئية في جميع القرارات المتعلقة بالمياه، محذرًا من أن أي حلول آنية تتجاهل البيئة قد تؤدي إلى تصحر الأراضي وتهديد مستقبل البلاد.

وأضاف بزشكيان أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمشروعات المياه، قائلًا: "لا نريد أن نحل مشكلة في منطقة على حساب خلق أزمة جديدة في منطقة أخرى أو للأجيال القادمة. هدفنا هو التوصل إلى حلول شاملة ومستدامة دون عواقب سلبية".

endNewsMessage1