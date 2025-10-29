بيت



الرئیس بزشکیان یهنئ بالیوم الوطنی لترکیا

هنأ رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، لمناسبة اليوم الوطني التركي؛ مؤكدا في برقية التهنئة التي بعثها بالمناسبة الى نظيره التركي رجب طيب اردوغان، بان "الظروف الراهنة تؤكد اكثر من اي وقت مضى على اهمية تعزيز العلاقات بين طهران وانقرة، وان الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي سيؤدي الى تحقيق الاستقرار والامن والازدهار للبلدين، وللمنطقة ايضا".