الرئیس بزشکیان یهنئ بالیوم الوطنی لترکیا
هنأ رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، لمناسبة اليوم الوطني التركي؛ مؤكدا في برقية التهنئة التي بعثها بالمناسبة الى نظيره التركي رجب طيب اردوغان، بان "الظروف الراهنة تؤكد اكثر من اي وقت مضى على اهمية تعزيز العلاقات بين طهران وانقرة، وان الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي سيؤدي الى تحقيق الاستقرار والامن والازدهار للبلدين، وللمنطقة ايضا".
واضاف بزشكيان، مهنئا اردوغان و"شعب تركيا الشريف" : انطلاقا من القواسم المشتركة الوفيرة التي تجمع بين الشعبين الايراني والتركي الصديقين والشقيقين ، نتطلع في ظل الجهود المشتركة والمشاورات المستدامة، الى نمو وتوطيد الاواصر الثنائية في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والدولية.