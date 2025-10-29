Iranian Labour News Agency
English FA

الرئیس بزشکیان یهنئ بالیوم الوطنی لترکیا

الرئیس بزشکیان یهنئ بالیوم الوطنی لترکیا
معرف الأخبار : 1706889
تم نسخ الارتباط

هنأ رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، لمناسبة اليوم الوطني التركي؛ مؤكدا في برقية التهنئة التي بعثها بالمناسبة الى نظيره التركي رجب طيب اردوغان، بان "الظروف الراهنة تؤكد اكثر من اي وقت مضى على اهمية تعزيز العلاقات بين طهران وانقرة، وان الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي سيؤدي الى تحقيق الاستقرار والامن والازدهار للبلدين، وللمنطقة ايضا".

واضاف بزشكيان، مهنئا اردوغان و"شعب تركيا الشريف" : انطلاقا من القواسم المشتركة الوفيرة التي تجمع بين الشعبين الايراني والتركي الصديقين والشقيقين ، نتطلع في ظل الجهود المشتركة والمشاورات المستدامة، الى نمو وتوطيد الاواصر الثنائية في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والدولية.

 

endNewsMessage1
تم نسخ الارتباط
تعليقات