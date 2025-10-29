حرس الثورة: مستعدون لنشر 1200سریر طبی فی حالات الطوارئ

وفي مدينة أروميه مركز محافظة اذربايجان الغربية وخلال مراسم تكريم الممرضين والاحتفال بمنح مركز الإدارة الطبية القتالية للقوات البرية لحرس الثورة في شمال غرب البلاد رتبة "الاعتماد العالي"من وزارة الصحة والتعليم الطبي، أكد العقيد صادق على قدرات المركز العملياتية، مشيرا إلى أن المركز تتصدر جهود العمليات والإغاثة في أوقات الأزمات، ولديها الاستعداد الكامل لنشر 1200 سرير على مستوى البلاد في الظروف العادية والطارئة.

وأضاف أن هناك خطة لإطلاق مستشفيين بسعة 100 سرير لكل منهما في أنحاء المحافظة لتكون جاهزة للاستخدام.

كما أشار معاون الإدارة الطبية إلى المشاريع المستقبلية للمركز، موضحًا أن مستشفى جديد مجهز بأحدث التجهيزات ويخصص لأول مرة لمواجهة الأزمات قيد الإنشاء في مدينة أرومية، وسيضاف إلى قدرات أسرة مستشفى "عارفيان" بعد تشغيله.