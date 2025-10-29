غريب ابادي: نتابع بشكل خاص حصة إيران من نهر هيرمند

جاء ذلك في تصريح ادلى به "غريب‌ آبادي" اليوم الاربعاء من معبر "دوغارون" الحدودي بين ايران وافغانستان؛ وذلك في ختام زيارته الحالية إلى أفغانستان.

واضاف : لقد عقدت اجتماعات فنية وقانونية مشتركة وبناءة مع وزارة الطاقة والمياه الأفغانية، حول قضايا حق مياه هيرمند، نظام هري رود، وأهوار هامون.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى، أن هذه المباحثات جرت في أجواء ايجابية سادها روح التعاون، وتم الاتفاق بشان استمرار اللقاءات على مستوى عال بين البلدين وفي أقرب وقت ممكن.

وأضاف، أن الحدود الممتدة لمسافة طويلة بين إيران وأفغانستان تعد فرصة لتعزيز التعاون الثنائي؛ داعيا إلى تنمية القدرات الاقتصادية في المحافظات الحدودية للبلدين، كما وصف معبر "دوغارون" (في محافظة خراسان الرضوية - شرق) بأنه من أهم المعابر الشرقية الايرانية نظرا لحجم الصادرات المتجهة من ايران إلى أفغانستان؛ ما يعكس أهميته الستراتيجية.

وفي جانب من تصريحاته، تطرق هذا المسؤول الإيراني الى سير عودة المهاجرين الأفغان غير شرعيين إلى بلادهم، وصرح بانها مستمرة عبرر التنسيق مع الجانب الأفغاني من دون أي مشاكل تذكر؛ مشيرا إلى ضرورة ضمان أمن الحدود ومواجهة تحديات تهريب المخدرات.

وأكد "غريب‌ آبادي"، أن مشروع إغلاق الحدود في شمال شرق إيران يعد من أبرز المشاريع الجارية، وقد حقق حتى الآن نتائج إيجابية للبلدين في مجالات مختلفة.

ويذكر أن نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية وصل العاصمة الأفغانية كابول في 26 تشرين الأول/أكتوبر، في إطار سياسة حسن الجوار واجراء مباحثات حول التعاون الحدودي والمائي والقضائي بين البلدين.

