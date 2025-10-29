الرئيس بزشکیان: رد فعل الشعب الإيراني خلال حرب الـ12 يوماً فاق توقعات العدو

وقال بزشکیان إن العدو الصهيوني كان يعتقد أنه عبر الهجمات بالصواريخ والقنابل سينهار الشعب الإيراني، وستتفكك إيران، إلا أن الشعب أظهر صموداً غير متوقع، واتخذ مواقف فعالة خلال هذه الفترة العصيبة.

كما أشاد الرئيس بجهود الطاقم الطبي، وخاصة الممرضات والممرضين، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي لعبوه في دعم الحرب، لافتاً إلى أن العديد منهم استشهدوا أثناء أداء واجبهم الوطني والإنساني.

وأكد بزشکیان أن الحفاظ على صحة الشعب يمثل أولوية قصوى، مضيفاً: "أنتم، الممرضون والممرضات، في الصفوف الأمامية لمكافحة الأمراض والحفاظ على صحة المجتمع، وبمساعدتكم يمكننا التغلب على التحديات والمشكلات الصحية."

