لاريجاني: العلاقات الإيرانية الباكستانية تمهد لشراكة استراتيجية

وقال لاريجاني خلال استقباله وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران، اليوم الثلاثاء، إن الموقع الجيوسياسي لكل من إيران وباكستان يمنحهما دوراً محورياً في المعادلات الإقليمية، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية والسياسية، ولا سيما الاقتصادية منها.

وفي معرض تعليقه على الاتفاقية الاستراتيجية الأخيرة بين باكستان والمملكة العربية السعودية، وصف لاريجاني الخطوة بأنها "ذكية وإيجابية" في ظل التهديدات التي تواجهها دول المنطقة، مضيفاً أن "مواجهة الأعداء والتحديات المشتركة تتطلب إجراءات منسقة وملموسة بين الدول الإسلامية".

كما أشاد لاريجاني بمواقف الحكومة الباكستانية خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوماً بين إيران والكيان الصهيوني، معتبراً تلك المواقف دليلاً على الفهم المشترك للحقائق الاستراتيجية في المنطقة.

من جانبه، أكد وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي على عمق الروابط التاريخية والثقافية والأمنية التي تجمع البلدين، قائلاً إن "إيران صديقة وشقيقة وشريكة لباكستان، وإن إسلام آباد تريد لإيران أن تكون قوية ومستقرة ومتقدمة".

وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات في المنطقة، مؤكدين على أهمية زيادة التنسيق الاستراتيجي والاعتماد على الحلول السياسية والدبلوماسية في معالجة القضايا الإقليمية والأمنية، إلى جانب تطوير التبادلات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي.

ويرى مراقبون أن هذا اللقاء يعكس رغبة متبادلة بين طهران وإسلام آباد في بناء محور تعاون جديد يستند إلى المصالح المشتركة، وسط تحولات متسارعة تشهدها المنطقة وتوازنات جديدة تتشكل بين القوى الإقليمية.

