إيران تدين الهجمات على المدنيين في السودان

وقال بقائي، في بيان صادر مساء الثلاثاء، إن إيران تتابع بقلق التصعيد العسكري في الفاشر، محذراً من تحركات خطيرة قد تهدف إلى تجزئة السودان مجدداً، ومشدداً على ضرورة احترام السيادة الوطنية للسودان وسلامة أراضيه.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية اندلاع اشتباكات مسلحة في السودان في 15 أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، نتيجة خلافات حول السلطة ودمج قوات الدعم السريع في الجيش بعد انقلاب 2021.

ولم تؤدِ الوساطات الدولية المتعددة حتى الآن إلى حل النزاعات بين الأطراف السودانية، فيما يواصل المدنيون دفع ثمن هذه التوترات بالعنف والدمار.

وشهد السودان منذ استقلاله عام 1956 فترات طويلة من الاضطرابات، بما في ذلك عشرين محاولة انقلاب وحربين أهليتين، الأولى من 1955 حتى 1972 والثانية من 1983 حتى 2005، والتي أسفرت عن انفصال جنوب السودان عام 2011، مما يبرز هشاشة استقرار البلاد ومخاطر تجدد النزاعات.

وأكد الخبراء أن الوضع في دارفور يحتاج إلى تدخل دولي عاجل لحماية المدنيين والحيلولة دون انهيار مؤسسات الدولة، مع دعوات مستمرة للحوار السياسي والتسوية السلمية بين جميع الأطراف السودانية.

