إيران ترحب بالاتفاق الاستراتيجي بين باكستان والسعودية

وقال لاريجاني في منشور على منصات التواصل الاجتماعي: "توقيع الاتفاق الاستراتيجي بين باكستان والمملكة العربية السعودية يسرنا؛ العالم الإسلامي اليوم بحاجة إلى هذه الأخوة". وأضاف أن "حل قضايا المنطقة لا يحتاج بعد اليوم إلى الخطابات، بل إلى العمل والتعاون، واتفاق باكستان والسعودية كان من هذا القبيل، ونحن نرحب به".

وجاء هذا التصريح بعد توقيع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على "اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك"، ضمن مساعي البلدين لتعزيز أمنهما وتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير التعاون الدفاعي بين البلدين وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء محتمل، حيث تنص على أن أي اعتداء على أحد البلدين يُعتبر اعتداءً على كلاهما.

ويأتي هذا الاتفاق في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين الرياض وإسلام آباد، في ظل تحولات سياسية وأمنية إقليمية متسارعة، حيث يسعى الطرفان إلى ترسيخ أطر تعاون جديدة تعزز من قدراتهما الدفاعية والاستراتيجية، وتؤكد على دورهما في استقرار المنطقة.

وأكد محللون أن ترحيب إيران بالاتفاق يعكس رغبتها في دعم أي مبادرات إقليمية تعزز التضامن الإسلامي وتحد من النزاعات، خصوصاً في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط، مع التأكيد على أن مثل هذه الاتفاقيات تتطلب متابعة دقيقة للتنسيق الإقليمي والدولي لضمان فعاليتها.

