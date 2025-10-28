عارف: علاقات ودية للغاية تربط إيران بالمملكة العربية السعودية في جميع القطاعات
معرف الأخبار : 1706355
أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية، محمد رضا عارف، أن أولوية إيران تتمثل في تعزيز التعاون مع جيرانها، لا سيما المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن "العلاقات بيننا وبين السعودية ودية للغاية في جميع القطاعات".
وأوضح عارف، أن استكمال الممرات والسكك الحديدية والطرق يجري حالياً بهدف تطوير العلاقات مع الدول المجاورة، لافتاً إلى أن علاقات إيران مع الدول المجاورة والاتحاد الأوراسي تطورت بشكل جيد، ويسودها جو من الود والتفاهم في ما يتعلق بالمصالح المشتركة.
وأضاف النائب الأول لرئيس الجمهورية: "نعتبر الدول المجاورة أشقاء لنا، ونسعى لتحقيق الوحدة مع الدول الإسلامية، وإذا طرأت أي خلافات، فسيتم حلها في جو ودي".