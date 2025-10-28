عارف: علاقات ودية للغاية تربط إيران بالمملكة العربية السعودية في جميع القطاعات

وأوضح عارف، أن استكمال الممرات والسكك الحديدية والطرق يجري حالياً بهدف تطوير العلاقات مع الدول المجاورة، لافتاً إلى أن علاقات إيران مع الدول المجاورة والاتحاد الأوراسي تطورت بشكل جيد، ويسودها جو من الود والتفاهم في ما يتعلق بالمصالح المشتركة.

وأضاف النائب الأول لرئيس الجمهورية: "نعتبر الدول المجاورة أشقاء لنا، ونسعى لتحقيق الوحدة مع الدول الإسلامية، وإذا طرأت أي خلافات، فسيتم حلها في جو ودي".

