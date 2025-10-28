انطلاق اجتماع وزراء داخلیة دول منظمة التعاون الاقتصادی فی طهران بحضور الرئیس بزشکیان

تستضيف العاصمة طهران الاجتماع الرابع لوزراء داخلية منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) بحضور رئيس الجمهورية الدكتور مسعود بزشكيان، وذلك في إطار سياسة حكومة الوفاق الوطني الرامية إلى تعزيز التفاعل وتوسيع التعاون مع الدول الجارة والدول المتوافقة مع سياسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعد انقطاع استمر نحو 15 عامًا.

ويشارك في القمة وزراء ومسؤولون رفيعو المستوى من جمهورية باكستان الإسلامية، طاجيكستان، تركمانستان، جمهورية أذربيجان، أفغانستان، كازاخستان، قيرغيزستان، تركيا، أوزبكستان، إضافةً إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي، ووزير الداخلية العُماني، ونائب وزير الداخلية العراقي بصفة ضيوف شرف.

وسيتركز جدول أعمال الاجتماع على قضايا الأمن والشرطة والحدود، فضلًا عن الدبلوماسية الحدودية والاقتصادية والحضرية، مع اهتمام خاص بدور المحافظين والبلديات. كما ستُناقش علاقات المدن الشقيقة، وسبل تطوير التبادلات والتعاون البلدي بين الدول الأعضاء، والاستفادة من القدرات المتاحة في هذا المجال.

endNewsMessage1