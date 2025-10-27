كوثري: لا يمكن الوثوق بتصريحات ترامب بشأن التفاوض مع إيران

وقال كوثري في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن التجربة أثبتت أن السياسات الأمريكية تجاه إيران قائمة على النفاق والمراوغة، مضيفًا أن واشنطن كانت ولا تزال تسعى لزعزعة الأمن في المنطقة ودعم الكيان الصهيوني.

وأوضح النائب الإيراني أن الولايات المتحدة سمحت للكيان الصهيوني بالاعتداء على إيران حتى في الوقت الذي كانت فيه المفاوضات جارية، وهو ما يكشف – بحسب قوله – زيف الادعاءات الأمريكية بشأن الحوار والسلام.

وتساءل كوثري: "إذا كان ترامب يدّعي أنه أضعف إيران، فلماذا يسعى اليوم للتفاوض معنا؟"، معتبرًا أن هذا السلوك يعكس فشل العدو في تحقيق أهدافه، ومحاولته الالتفاف عبر القنوات السياسية بعدما فشل في الميدان.

وختم عضو لجنة الأمن القومي تصريحه بالتأكيد على أن الشعب الإيراني لن ينخدع بمثل هذه المواقف، وأنه أثبت في مختلف المراحل التزامه بنهجه الثابت في مواجهة الضغوط الأمريكية والدفاع عن سيادته واستقلاله.

