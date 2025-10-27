وزيرا الداخلية الإيراني والعُماني يؤكدان عمق العلاقات بين البلدين واستمرار نموها

وفي لقائه، اليوم الاثنين، وزير الداخلية العماني "حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي"، اعتبر مؤمني ان تبادل الزيارات بين ايران والسلطة يسهم في رفع مستوى العلاقات الثنائية كثيرا.

في المقابل، اعرب وزير الداخلية العماني عن سعادته بزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية، وحضور اجتماع وزراء الداخلية لدى الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) الذي تستضيفه طهران (الثلاثاء 28 تشرين الاول / اكتوبر).

واعتبر البوسعيدي خلال اللقاء مع مؤمني، العلاقات بين ايران وعمان انها كانت ولاتزال مميزة واخذة بمزيد من النمو والتوطيد؛ ولفت بأن زيارته الحالية لطهران جاءت تلبية لدعوة الجمهورية الاسلامية، وايضا في سياق الجهود الهادفة الى توسيع العلاقات الايرانية- العمانية اكثر فاكثر.

يذكر ان مؤتمر وزراء الداخلية بالدول الاعضاء لمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو)، سيبدا اعماله غدا الثلاثاء باستضافة طهران؛ والى جانب ممثلي الدول الاعضاء في المنظمة، يضم هذا الاجتماع ضيوفا من دول المنطقة مثل العراق وسلطنة عمان ومنظمات اقليمية ايضا.

