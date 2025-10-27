وزیر داخلیة عمان یؤکد على توسیع العلاقات الاقتصادیة والامنیة بین طهران ومسقط

وإلتقی وزير الداخلية العماني والوفد رفيع المستوى المرافق له، التقى اليوم الاثنين، امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "علي لاريجاني" في طهران.

واكد الجانبان الايراني والعماني، خلال هذا اللقاء، على رفع مستوى العلاقات الاقتصادية وتطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والامنية والعسكرية، الى جانب تعزيز التنسيقات الاقليمية خدمة للمصالح المشتركة.

الى ذلك، وجّه الوزير العماني الزائر حمود بن فيصل البوسعيدي، دعوة رسمية الى امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي لاريجاني، لزيارة مسقط؛ واصفا هذه الزيارة انها خطوة اساسية باتجاه ترسيخ التعاون الستراتيجي بين البلدين.

في المقابل، اشار لاريجاني الى الدور البنّاء والمتّزن الذي تضطلع به سلطنة عمان قبال التطورات الاقليمية، واكد على ضرورة تسخير الطاقات الواسعة المتاحة للبلدين من اجل تطوير التعاون الاقتصادي والامني الثنائي، وصولا الى المستوى السترايجي المنشود.

