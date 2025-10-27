في رسالة بعث بها لمناسبة أسبوع الدفاع المدني؛ عراقجي: استراتيجية الدفاع الشامل وتسخير كل الطاقات من أولويات السياسة الخارجية

وفيما يلي نص رسالة عراقجي بهذه المناسبة الوطنية :-

بسم الله الرحمن الرحیم

في مواجهة أساليب الهجوم المعقدة التي ينتهجها الأعداء، يتعين على الدفاع المدني (الايراني) ان يتحلى باليقظة وكامل الجدية - سماحة قائد الثورة (مدّ ظلّه العالي).

إن فترة احياء ذكرى اسبوع الدفاع المدني تعدّ فرصة ثمينة لتبيين أهمية التدابير والإجراءات المحددة بهدف تعزيز السلامة، والمرونة، وتوفير الحماية للبنى التحتية الوطنية في مواجهة مختلف أنواع التهديدات العدائية.

ان هذا النهج يرتكز على المقاومة والصمود بوجه الضغوط والعقوبات الجائرة التي يفرضها الأعداء، والسعي نحو تقليص الثغرات والخسائر المحتملة؛ وبذلك فإن تبني ستراتيجية الدفاع الشامل وتسخير جميع الطاقات، ولا سيما القدرات المتوفرة في مجال الدفاع السياسي والدبلوماسي، من الأولويات الأساسية في جهاز السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل صون المصالح الوطنية.

وبمناسبة هذه الأيام التي أُطلق عليها شعار "الدفاع المدني، استقامة البنى التحتية، استدامة اجتماعية"، أُقدم التهاني الى جميع العاملين في هذا المجال والزملاء الاعزاء؛ سائلا الباري تعالى أن يمنّ عليهم بمزيد من التوفيق في خدمة إيران العزيزة وتعزيز أمن البلاد واستقرارها.

