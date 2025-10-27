دعوة عُمانية رسمية إلى لاريجاني لزيارة مسقط... تأكيد متبادل على توسيع التعاون الاقتصادي والأمني
وجّه وزير الداخلية العُماني حمود بن فيصل البوسعيدي دعوة رسمية إلى علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، للقيام بزيارة رسمية إلى مسقط، واعتبر هذه الدعوة خطوة مهمة في مسار تعميق التعاون الإستراتيجي بين البلدين.
وعقد اللقاء اليوم الإثنين 27 أكتوبر في مقر المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران، حيث ترأس الوزير العُماني وفداً رفيع المستوى.
وخلال اللقاء، شدّد الجانبان على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية وتوسيع التعاون في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، إلى جانب تعزيز التنسيق الإقليمي لضمان المصالح المشتركة.
من جانبه، ثمّن لاريجاني الدور المتوازن والبنّاء الذي تؤديه سلطنة عُمان في القضايا الإقليمية، مؤكداً وجوب الاستفادة من الإمكانات الواسعة لدى البلدين لتطوير التعاون الاقتصادي والأمني على المستوى الإستراتيجي.