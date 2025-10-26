متحدث وزارة الدفاع الإيرانية: قدراتنا العسكرية اليوم أقوى بكثير مما كانت عليه خلال حرب الـ 12 یوماً

وصرح العميد طلائي، وهو مساعد وزير الدفاع لشؤون التخطيط الاستراتيجي والشؤون البرلمانية والمتحدث باسم الوزارة، لوكالة دفاع برس قائلاً: "لقد شهدت قدراتنا التسليحية والتشغيلية والدعم اللوجستي للقوات المسلحة نمواً ملحوظاً مقارنة بما كانت عليه قبل حرب الاثني عشر يوماً."

وأضاف العميد طلائي: "رغم أن العدو استعد على مدى خمسة عشر عاماً لتوجيه ضربة إلى إيران، إلا أنه فشل في الحرب المفروضة التي استمرت اثني عشر يوماً. وإذا تجرأ مرة أخرى على تهديد إيران، فسيتلقى هزيمة أشد مما تلقاها في تلك الحرب، لأن استعداداتنا الدفاعية أصبحت أقوى بكثير، بينما ازدادت هشاشة الكيان الصهيوني أمام القدرات الهجومية للجمهورية الإسلامية الإيرانية."

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع أن "العدو، بعد الفشل الكبير والضربة القاسية التي تلقاها في حرب الاثني عشر يوماً، من غير المرجح أن يتمكن مجدداً من اتخاذ قرار بمهاجمة إيران من دون أن يأخذ بعين الاعتبار ضعفه وتراجعه المتزايد."

