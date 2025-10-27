العميد قريشي خلفا للعميد نقدي.. تغييرات جديدة في قيادة الحرس الثوري الإيراني

عيَّن القائد العام للحرس الثوري الإسلامي، اللواء محمد باكبور، العميد سيد حجة الله قريشي معاونا له لشؤون التنسيق.

وكان العميد قريشي قد شغل في السابق منصب النائب الأول لوزير الدفاع، وكذلك نائبا لشؤون التأهب والدعم في وزارة الدفاع.

كما تم تعيين العميد محمد رضا نقدي، الذي كان يشغل سابقا منصب نائب القائد العام لشؤون التنسيق في الحرس الثوري، مستشارًا أعلى للقائد العام للحرس الثوري الإسلامي.

