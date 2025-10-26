إيران تُنشئ منظمة وطنية للذكاء الاصطناعي

وافق البرلمان الإيراني على تأسيس المنظمة الوطنية للذكاء الاصطناعي كهيئة مستقلة تعمل تحت إشراف رئيس الدولة، بهدف تنظيم وتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي في البلاد.

واستعرض النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، تقرير لجنة الصناعات والمناجم بشأن الخطة الوطنية للذكاء الاصطناعي، ووافقوا على تعديل المادة الثالثة من الخطة بالكامل.

وبموجب المادة الثالثة، تُنشأ المنظمة الوطنية للذكاء الاصطناعي كهيئة مستقلة بهدف تنظيم وتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من الإمكانيات المتاحة، وتتبع أمانتها رئيس الدولة.

كما تنص الملاحظة الأولى على أن رئيس المنظمة يُعيّن بمرسوم رئاسي.

وتهدف إيران من هذه الخطوة إلى دمج الذكاء الاصطناعي في صياغة السياسات الوطنية، وتعزيز الابتكار التكنولوجي.

