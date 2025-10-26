قاليباف: الملف النووي الإيراني خرج من جدول أعمال مجلس الأمن

وقال قاليباف في جلسة للبرلمان، الأحد، إن هذا الموقف المشترك يمثل تجسيداً للتضامن الاستراتيجي بين 3 قوى كبرى في مواجهة الضغوط الغربية، مؤكداً أن الملف النووي الإيراني خرج رسمياً من جدول أعمال مجلس الأمن الدولي بموجب البند الثامن من القرار 2231، الذي ينص على استمرار رفع العقوبات السابقة واعتراف المجتمع الدولي بحق إيران في التخصيب النووي.

وأضاف قاليباف أن "عصر الأحادية الأمريكية قد انتهى"، داعياً الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الالتزام بما نص عليه قرار مجلس محافظيها الصادر في كانون أول/ديسمبر 2015.

