لاريجاني: 45 صاروخا إيرانيا أصابت نقاطا حيوية في کیان الاحتلال
معرف الأخبار : 1705014
قال أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني ان "المصادر الإسرائيلية الرسمية تؤكد إصابة 45 صاروخا إيرانيّا أهدافا حساسة".
لاريجاني كتب اليوم على منصة "إكس": القوات المسلحة الإيرانية تألقت في الحرب ضد الصهاينة. ان كتاب 'في ظلّ النار' الصادر عن المؤسسة اليهودية للأمن القومي الإسرائيلي، يقدم تحليلًا للدفاع الجوي الإسرائيلي. وقد ذكروا بأنفسهم أن 45 صاروخا أُطلقت من إيران أصابت نقاطا حساسة. هذه الإحصائية مأخوذة من مصادر إسرائيلية رسمية، وليست ادعاء من إيران."