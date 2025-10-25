عنايتي: الأسابيع المقبلة ستشهد حراكا مكثفا في العلاقات بين طهران والرياض
أعلن السفير الإيراني لدى المملكة العربية السعودية، علي رضا عنايتي، أن الشهرين القادمين سيشكلان مرحلة نشطة وحافلة بالتحركات على صعيد العلاقات الثنائية بين إيران والسعودية.
وأوضح عنايتي في تصريح صحفي أن ما لا يقل عن ثلاثة وزراء إيرانيين سيزورون الرياض للمشاركة في اجتماعات ومؤتمرات دولية وإقليمية، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات ستتيح فرصًا مهمة لإجراء محادثات ثنائية بين الجانبين.
وأضاف أن اجتماعات وزراء الصحة والسياحة التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب فعاليات ألعاب الدول الإسلامية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، تمثل مناسبات مناسبة لتعزيز التواصل والتشاور بين طهران والرياض في مختلف المجالات.