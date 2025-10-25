متحدث الخارجیة الإیرانیة: یجب إنهاء إفلات الکیان الصهیونی من العقاب على جرائمه

وتابع قائلا : "تؤكد المحكمة في هذا الرأي الاستشاري أنه علی الکیان الإسرائيلي ضمان توفير الاحتياجات الأساسية والمواد الضرورية لمواصلة حیاة الفلسطينيين الذین یعیشون تحت الاحتلال؛ ولا ينبغي لإسرائيل أن تمنع توفير هذه المواد وتذكر المحكمة أن القانون الدولي يحظر التجويع كأداة للحرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: کانت المحكمة قد أصدرت رأيا واضحا بشأن عدم شرعية الاحتلال وضرورة إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية. ولا يلتزم الکیان الصهيوني بأي من هذه المبادئ والقواعد، بل ينتهكها جميعا باستمرار.

وأوضح أن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية تتابعان منذ أشهر التهم الموجهة للکیان الصهيوني بارتكاب أبشع الجرائم الدولية، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة.

وأکد :یجب أن ينتهي استمرار إفلات الکیان الصهیوني من العقاب الذي یمنحه له داعمو ومبررو جرائم هذا الکیان.