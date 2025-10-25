ايران تستضيف مناورات مشتركة لمكافحة الإرهاب لمنظمة شنغهاي للتعاون

وافادت وكالة ريا نوفوستي، ان أولاربك شارشيف، الذي زار طاجيكستان، قال في تصريح للصحفيين: "ستجري هذه المناورات، التي تحمل عنوان "سهند - مكافحة الإرهاب - 2025"، بالقرب من تبريز في شمال غرب إيران.

وأضاف: سيتم إرسال الدعوات وبرنامج هذه المناورات قريبًا إلى المشاركين والمراقبين.

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون دول؛ إيران، وروسيا، وبيلاروسيا، والصين، والهند، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وباكستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان، بصفة كاملة العضوية.

