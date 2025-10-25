Iranian Labour News Agency
ايران تستضيف مناورات مشتركة لمكافحة الإرهاب لمنظمة شنغهاي للتعاون

أعلن مدير اللجنة التنفيذية للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب في منظمة شنغهاي للتعاون، أن مناورات مكافحة الإرهاب المشتركة للدول الأعضاء في المنظمة ستجري يوم 4 كانون الاول/ ديسمبر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وافادت وكالة ريا نوفوستي، ان أولاربك شارشيف، الذي زار طاجيكستان، قال في تصريح للصحفيين: "ستجري هذه المناورات، التي تحمل عنوان "سهند - مكافحة الإرهاب - 2025"، بالقرب من تبريز في شمال غرب إيران.

وأضاف: سيتم إرسال الدعوات وبرنامج هذه المناورات قريبًا إلى المشاركين والمراقبين.

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون دول؛ إيران، وروسيا، وبيلاروسيا، والصين، والهند، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وباكستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان، بصفة كاملة العضوية.

 

