رئیس مکتب رعایة المصالح الإیرانیة: نثمن جهود مصر فی إعادة إعمار غزة

وأوضح فردوسي، في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، أن هناك مشاورات مصرية-إيرانية، في مختلف العديد من القضايا الدولية وفي القلب منها القضية الفلسطينية، كما أن هناك توافقًا في العديد من المواقف الدولية داخل منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وتكتل بريكس، وغيرها. وأشار إلى أن حكومة بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد انتهت، سواء هناك انتخابات إسرائيلية مبكرة من عدمها، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تتحمل نتانياهو، لافتًا إلى أن إيران تؤيد وتدعو للسلام العالمي وتجنب الحروب، لكنها في الوقت نفسه تؤكد أن القنوات الدبلوماسية والمفاوضات أمر مهم، تزامنًا مع الجاهزية التامة والشاملة لردع أي عدوان إسرائيلي، قائلًا: «لو فكرت تل أبيب في الاعتداء على طهران مرة أخرى ستندم ندما شديدًا بعدما فشلت محاولاتها في تغيير النظام الإيراني».

وأكد فردوسي، أن إيران لديها من القدرات العسكرية القادرة على ردع إسرائيل، كما أن لديها من الإمكانيات ما لم تستخدمها في مواجهة تل أبيب خلال حرب الـ ١٢ يومًا في شهر يونيو الماضي، قائلًا: «لدينا إمكانيات هائلة تعود بالفضل فيها لعلماء إيران وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

