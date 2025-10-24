الأدميرال سياري: القوات المسلحة الإيرانية جاهزة لمواجهة أي تهديد

وعلى هامش حفل افتتاح بطولة العالم الرابعة للجيش للرماية بالقوس والسهم (SIZM 2025)، التي استضافتها القوات الجوية للجيش في اتحاد الرماية مساء اليوم الجمعة، قال الأدميرال سياري للصحفيين عن مستوى جاهزية القوات المسلحة ودور الرياضة في رفع قدراتها، وأكد: الرياضة مهمة جدًا لصحة الإنسان، والمجتمع المريض لا يمكن أن يتقدم.

وقال إن في القوات المسلحة، تُعدّ الرياضة عاملاً أساسياً في صحة الشباب الذين يضمنون مستقبل البلاد.

واضاف: لم يعتبر أن هدف المشاركة في هذه المسابقة هو الفوز بالمركز الأول فحسب، بل قال: "نسعى لإظهار الثقافة والأصالة والهوية الإيرانية، والقيم الإسلامية والثورية، والفروسية.

وتابع أننا نريد أن تعرف الدول المشاركة أن هذه الأرض عريقة ذات قيم نبيلة.

بدوره، قال رئيس المركز الرياضي لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العمید "جمشيد فولادي"، إن إقامة هذه المسابقات في طهران يعد رمزاً لقدرة وخبرة القوات المسلحة وله معنى عميق وفخور بالنسبة لنا.

وأوضح: لا تعد هذه المسابقات مجرد مظهر من مظاهر قوة وتضامن القوات المسلحة، بل هي أيضاً دليل على قوة إيران ونموها في الساحة الرياضية العسكرية الدولية.

وأشار إلى إن انعقاد هذا الحدث في طهران، العاصمة الثقافية والسياسية للعالم الإسلامي، يعد رمزاً لقوة وسلام وصداقة الشعب الإيراني على الساحة الدولية.

وقال: أتمنى أن تكون هذه المسابقات رمزاً للوحدة والتضامن وتوسيع هدف إيران السامي على طريق التميز والبطولة.

