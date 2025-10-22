الخارجية الايرانية يعلن إفراج فرنسا المشروط عن السيدة "اسفندياري"

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، خلال حديثه مع الصحفيين، الإفراج المشروط عن السيدة مهدية اسفندياري.

ورحب بقائي بقرار القاضي الفرنسي بإصدار أمر بالإفراج المشروط عن السيدة اسفندياري، مؤكدًا أن وزارة الخارجية ستواصل جهودها حتى الإفراج الكامل عن هذه المواطنة الإيرانية وعودتها إلى وطنها.

