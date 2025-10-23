وزير الدفاع الإيراني يرحب بتوسيع التعاون الدفاعي والصناعي مع بيلاروسيا

واعرب العميد نصير زاده عن ارتياحه لتنامي العلاقات بين طهران ومينسك وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب بتطوير التعاون الدفاعي والصناعي مع الدول الصديقة والمستقبلة وان بيلاروسيا تتمتع بموقع خاص في هذا التعاون.

وناقش الطرفان في اللقاء سبل تمتين التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية والفنية والصناعية وشددا على ضرورة تعميق العلاقات في اطار المصالح المشتركة والنهوض بطاقات التعاون التكنولوجي.

واكد الطرفان على الاشتراك في وجهات النظر تجاه الكثير من القضايا الاقليمية والدولية واعربا عن استعدادهما لصياغة خارطة طريق للتعاون المستقبلي والاسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة والافادة من القدرات الثنائية وكذلك المنظمات الاقليمية والدولية بما فيها منظمة شنغهاي للتعاون.

اما رئيس اللجنة الحكومية للتعاون العسكري- الصناعي في بيلاروسيا ديمتري بانتوس فقد اشار في اللقاء الى الطاقات الايرانية الهائلة في المجالات الصناعية والتكنولوجية مبديا حرص بلاده على النهوض بالتعاون المشترك في مجالات البحوث والتنمية وانتاج التجهيزات الدفاعية وتبادل الخبرات الصناعية.

