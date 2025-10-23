الرئيس بزشكيان: الإنتاج والصادرات الطريق الأمثل لتحييد العقوبات

وقال الرئيس بزشكيان في اجتماع ضمه والمستثمرين ورجال الاعمال بمحافظة اذربايجان الغربية (شمال غرب) التي وصلها اليوم، انه يتم ترشيد حتى 8 ملايين دولار سنويا من خلال تجميع غاز الشعلة موضحا انه تم في الحكومة الرابعة عشرة السيطرة على 11 مليار متر مكعب من غاز الشعلة.

واشار الى انه يعقد اجتماعا شهريا مع غرفة الصناعة ومستحدثي فرص العمل في طهران لدراسة قضايا التجارة والصناعة، فضلا عن ان الوزراء ذات الصلة يتواصلون مع اصحاب المهن المختلفة.