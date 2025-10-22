بزشكيان يصدر قانون انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب

أصدر الرئيس مسعود بزشكيان قانون انضمام جمهورية إيران الإسلامية إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، والذي تمت الموافقة عليه خلال جلسة علنية لمجلس الشورى الإسلامي.

وافق مجلس تشخيص مصلحة النظام في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 أكتوبر 2025 على انضمام إيران المشروط إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب. أوضح محسن دهنوي، المتحدث باسم المجلس، أن البرلمان أدرج بندًا وشرطًا للموافقة على مشروع قانون انضمام إيران، ينص على أن إيران ستلتزم بأحكام هذه الاتفاقية في إطار الدستور.

كما أضاف دهنوي شرطًا آخر، وهو أن الجمهورية الإسلامية ستلتزم بهذه الاتفاقية بما يتوافق مع دستورها وقوانينها الداخلية. وأشار إلى أنه، بناءً على ذلك، إذا تعارض أيٌّ من أحكام هذه الاتفاقية مع القوانين الداخلية للجمهورية الإسلامية، فإنّ القوانين الداخلية هي المعيار المعتمد. ولذلك، وافق مجمع تشخيص مصلحة النظام على انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب وفقًا لهذين الشرطين

