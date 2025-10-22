اللواء موسوي: نؤكد التنفيذ الكامل للاتفاق الأمني بين إيران والعراق

وأكد اللواء موسوي خلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي "قاسم الأعرجي"، عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الإيراني والعراقي، وقال إن الأخوة والتعاطف بين الشعبين من أهم مخاوف الأميركيين ولقد أدرك الأعداء جيدا آثار وبركات هذه الرابطة.

وأشار رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة إلى المخطط الأمريكي الشرير لاحتلال العراق،وأضاف: لو لم تشن الاعتداءات الأخيرة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لربما لم تكن نوايا الولايات المتحدة للسيطرة على الأجواء والأراضی العراقية واضحة للجميع.

وشدد اللواء موسوي ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين البلدين.

من جانبه أكد "قاسم الأعرجي" خلال اللقاء أنه لا يمكن لأحد المساس بالعلاقات الخاصة والعميقة بين الشعبين الإيراني والعراقي.

وقال: في الحرب الإسرائيلية ضد إيران التي استمرت 12 يوما، والتي استشهد فيها عدد من القادة العسكريين والعلماء والأبرياء، على عكس ما توقعه العدو، وقف الشعب الإيراني بتضامن ووحدة إلى جانب القوات المسلحة والحكومة ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد أظهر هذا التضامن عظمة الشعب الإيراني.

وأكد مستشار الأمن القومي العراقي ضرورة تعزيز التعاون العسكري والسياسي والاقتصادي للحفاظ على الأمن في المنطقة، کما أكد موقف الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق بشأن أهمية أمن إيران قائلاً: "نحن ملتزمون بتنفيذ بنود الاتفاقية الأمنية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف "قاسم الأعرجي": "لا يجوز لأي دولة استخدام الأراضي العراقية للمساس بأمن دول الجوار، وخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأكد وزير داخلية حكومة إقليم كردستان العراق، الذي حضر الاجتماع، عزم الحكومة هذه مواصلة تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين البلدين، بما في ذلك نزع سلاح الجماعات المسلحة المناهضة للثورة في شمال العراق وقال إن أراضي إقليم كردستان لن تكون منطلقاً ومکانا لاتخاذ إجراءات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

