السفير الإيراني لدى الرياض يلتقي نائب وزير الرياضة السعودي

والتقى "علي رضا عنايتي"، نائب وزير الرياضة السعودي "بدر عبد الرحمن القاضي"، ورئیس الاتحاد الرياضي للتضامن الاسلامي "ناصر ايمن المجالي" علی اعتاب انطلاق ألعاب التضامن الإسلامي 2025 في الرياض.

وخلال هذا الاجتماع، تمت مناقشة وبحث مسألة الزيارة المرتقبة لوزير الرياضة والشباب "أحمد دنيا مالي"، ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية "محمود خسروي وفا"، بالإضافة إلى ارسال القافلة الرياضية الإيرانية للمشاركة في هذه الألعاب.

وتقام دورة ألعاب التضامن الإسلامي في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر المقبل بمشاركة أكثر من 50 دولة، ويتنافس رياضيو بلادنا في مختلف الألعاب، بما في ذلك الكرة الطائرة، والفنون القتالية، وألعاب القوى، والمصارعة، ورفع الأثقال، وغيرها من الألعاب.

