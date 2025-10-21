بزشكيان: هدف الغرب من تفعيل "آلية الزناد" هو تضييق التجارة الإيرانية

وأوضح الرئيس بزشكيان، اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مع أعضاء غرفة التجارة الإيرانية، أن "الهدف من تفعيل هذه الآلية يكمن في تقييد مبيعات النفط وتقليل التجارة الإيرانية.. وفي ظل امتلاكنا لمصادر الطاقة الهائلة، يجب أن تكون وتيرة تقدم البلاد متسارعة".

وفي اشارة الى ضرورة تسهيل ظروف العمل لاصحاب الصادرات، اعلن رئيس الجمهورية استعداد الحكومة الرابعة عشرة لحل مشاكل المصدرين وتهيئة البيئة المناسبة لنمو الصادرات، قائلا : إن نمو الصادرات في البلاد هو دليل على عدم التبعية للنفط وعلى ازدهار فرص العمل.

وأشار الرئيس "بزشكيان" إلى الحظر المفروض على إيران، قائلا : أنني امعن النظر كثيرا في سبل نجاج الدول التي لا تملك النفط والغاز في تحقيق انتعاش اقتصادي.

وتابع : إيران إلى جانب امتلاكها للموارد النفطية والغاز، تجمعها حدود مشتركة مع العديد من الدول، وبما يقتضي اغتنام هذه الفرصة للتحرر من الاتكال على بيع النفط والغاز فقط.

وأوضح رئيس الجمهورية، أن "الحدود الايرانية تمثل فرصة ذهبية، وعلينا توسيع التفاعلات الاقتصادية مع جيراننا"؛ مردفا ان "الحكومة تعتزم وضع حلول قائمة على توسيع التعاون مع الجيران، بما في ذلك باكستان وأفغانستان وتركيا والعراق، للخروج من المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد".

كما وصف اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تحدث صدمة للمجتمع بـ "الخاطئ"؛ مبينا : لقد راهن الأعداء خلال الأحداث الماضية على استياء الناس واثارة الاضطرابات، لكن تكاتف الشعب معنا أربك حساباتهم؛ مؤكدا بانه يجب أن تكون التغييرات الناتجة عن القرارات الاقتصادية تدريجية ولطيفة، لكي لا تخل باستقرار المجتمع.

وأضاف : نحن نحرص على إرساء الاستقرار الاقتصادي ودعم المنتجين المحليين، ونطلب منكم أيها الأعزاء في القطاع الخاص مساعدة الحكومة.. يجب ألا نتخذ قرارات تسبب المشاكل للناس، وإذا كنا نسعى للإصلاح، فيجب علينا أن نراعى فيه مصلحة جميع أفراد المجتمع.

