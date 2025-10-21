بزشكيان: ربط شبكة السكك الحديدية بين إيران والعراق خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني

وأعرب الرئيس بزشكيان، في هذا اللقاء، عن ارتياحه للمستوى الرفيع للعلاقات القائمة بين طهران وبغداد، قائلا : إن العلاقات الإيرانية - العراقية بلغت مستوى مميزا؛ واصفا توسيع هذه العلاقات أكثر فأكثر بانه لا يقتصر على إطار العلاقات الثنائية فحسب، بل من شأنه أن يمهد، في إطار التعامل مع سائر الدول الإسلامية، لتطوير التعاون الأمني والاقتصادي والعلمي والثقافي.

وصرح رئيس الجمهورية، بأن تبادل الوفود الدبلوماسية والتواصل المستمر بين مسؤولي البلدين سيؤدي إلى زيادة التفاهم والتقارب وتشكيل رؤية مشتركة تجاه القضايا الثنائية والإقليمية والدولية؛ مؤكدا على ضرورة الوحدة في العالم الإسلامي، وقال: كلما سادت الوحدة والانسجام بين الدول الإسلامية، لن تصل مؤامرات أمريكا والكيان الصهيوني ضد شعوب المنطقة إلى نتيجة.

وتابع : إن نشاط وحركة التجار في المنطقة مع استكمال شبكة السكك الحديدية، وإنشاء مناطق حرة مشتركة، سيجلب الأمن ويؤدي إلى ازدهار اقتصادي على مستوى المنطقة.

وأكد الرئيس الايراني على الرؤية الوحدوية للجمهورية الإسلامية، مصرحا : من منظور عقائدي، نعتبر جميع أبناء العراق وإقليم كردستان العراق إشقاءنا، بغض النظر عن التصنيفات العرقية والمذهبية، ونرى أن سر عزة ورفعة الأمة الإسلامية يكمن في تعزيز الأواصر الأخوية وتجنب الخلافات الداخلية التي يصنعها الأعداء.

من جانبه، أعرب "الأعرجي"، عن ارتياحه للقاء رئيس الجمهورية الإيراني، مصرحا بأن أمن إيران والعراق لا يتجزأ وأكد على التزام الحكومة العراقية الكامل بالاتفاقية الأمنية المبرمة بين البلدين.

كما شدد مستشار الأمن القومي العراقي على أنه من وجهة نظر رئيس الوزراء العراقي ومسؤولي إقليم كردستان العراق، يجب أن تكون الحدود الإيرانية العراقية من أكثر الحدود أمانا في المنطقة ولن تشكل أي تهديد على إيران.

بدوره، اعتبر الاعرجي، في لقاء الرئيس بزشكيان اليوم، أن ربط شبكة السكك الحديدية بين إيران والعراق يمثل خطوة ستراتيجية؛ مبينا أن هذا المشروع سيؤدي إلى تقارب اقتصادي وسياسي بين البلدين والحكومة العراقية تدعمه بشكل قاطع.

وأشار المسؤول الامني العراقي رفيع المستوى، إلى توفر فرصة تاريخية لتشكيل تعاون أمني بين دول المنطقة، وبما يمهد لتفاعلات اقتصادية وسياسية أوسع؛ لافتا إلى أن العلاقات الممتازة بين إيران والعراق تتطلب بذل المزيد من الجهود لتوسيع التعاون الثنائي، والمثال الواضح على ذلك هو حضور الايرانيين المهيب في مراسم أربعينية الإمام الحسين (ع)، والذي يمثل رمزا لترابط الشعبين.

